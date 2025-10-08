8 órája
Az ENSZ főtitkár-helyettesével találkozott Szijjártó Péter
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán adott hírt a találkozóról. Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettes fontos szövetségesünk a béke iránti elkötelezettség és a keresztény közösségek megvédése terén – írta Szijjártó Péter. .
Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettessel találkozott Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Miguel Ángel Moratinos „fontos szövetségesünk a béke iránti elkötelezettség és a keresztény közösségek megvédése terén”.
Áttekintettük a világ biztonsági helyzetét és egyetértettünk abban, hogy a világban dúló háborúkat csak tárgyalásos úton lehet megoldani, ezért a háborús pszichózis és a fegyverszállítmányok helyett újra a diplomáciára lenne szükség
– számolt be a külgazdasági és külügyminiszter.
Egyetértettünk abban is, hogy a vallásszabadság érdekében az egész világon fel kell lépni és meg kell védeni az üldöztetésnek kitett keresztény közösségeket
– írta, hozzátéve, hogy arról tájékoztatta az ENSZ főttkár-helyettesét, hogy „Magyarország a világ számos pontján, így a Közel-Keleten is folyamatos támogatást nyújt a nehéz helyzetben élő keresztény közösségeknek”.