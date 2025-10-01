október 1., szerda

1 órája

A magyarok kétharmada nem akar lemondani az orosz energiáról

A Tisza Párt programjába felvette Brüsszel orosz energiaimport-tilalmára vonatkozó célkitűzését. A Századvég legfrissebb kutatása szerint az intézkedés minden magyar számára jelentős többletköltséget eredményezne.

A magyarok kétharmada nem akar lemondani az orosz energiáról

A Századvég új kutatási adatai szerint Brüsszel orosz energiahordozókra, nyersanyagokra vonatkozó tiltása megosztja a politikai táborokat.

Míg a Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka támogatja, a Fidesz-KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja a lépést.

Századvég új kutatása szerint a többség elutasítja a Tisza Párt tervét 

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt átemeli programjába az orosz olaj- és gáz tiltására vonatkozó brüsszeli elvárást. Az intézkedés súlyos kihívások elé állítaná Magyarország energiaellátását: 

a megnövekedett gázárak három és félszeres rezsidíjemelkedést, az olajbeszerzések korlátozása pedig ezer forint feletti benzinárakat eredményezne. A költségek drasztikus emelkedésébe belerokkannának a magyarok: több mint egymillió háztartás fizetésképtelenné válna. 

Az energiaárak emelkedése ráadásul más termékek árába is begyűrűzne, ami 9,7 százalékos többletinflációt okozna a következő években. A káros következmények tükrében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem ért egyet Ursula von der Leyen, illetve Magyar Péter törekvésével, és inkább fenntartaná a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

Az eredmények azonban arra is rámutatnak, hogy 

Magyar Péter az energiaellátás műszaki és gazdasági kérdését ideológiai síkra terelte saját támogatói körében.

 A Tisza-szimpatizánsok 59 százaléka még akkor is betiltaná az orosz olaj- és gázvásárlásokat, ha az jelentős energia- és üzemanyagár-emelkedéssel járna. Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség szavazóinak elsöprő többsége a teljes lakosságra nézve domináns, pragmatikus állásponttal ért egyet, és nem vágná el a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

 

