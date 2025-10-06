9 órája
Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit Ukrajnában és a Közel-Keleten is
Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten, sosem volt ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának, mint most – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel a Facebookon.
Donald Trump
Forrás: AFP
Fotó: Allison Robbert
A tárcavezető szerint a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.
Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
Magyarország támogatja Trump tervét
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán felidézte, hogy 2020-ban ő volt az egyetlen európai külügyminiszter, aki jelen volt az Ábrahám-megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében.
Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter hozzátette: „Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.”
A tárcavezető hangsúlyozta:
„Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit a Közel-Keleten is és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából.”