1 órája
Ruszin‑Szendi: vissza kell állítani a sorkatonaságot, „berántunk mindenkit” (videó)
Ruszin‑Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy fórumon a sorkatonaság visszaállítását sürgette, és azt mondta: „Ha baj van, berántunk mindenkit azonnal.” A volt tábornok ugyanitt arról is beszélt, hogy Magyarország számára gazdasági lehetőségek rejlenek a háborús környezetben, és érdemes lenne tőkét befektetni Ukrajnába.
Forrás: MW
Fotó: Fehér Gábor
Vissza kellene állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy fórumon.
A volt tábornok a Mandiner cikke szerint úgy fogalmazott:
A sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.
Súlyosan érintené a gazdákat is a Tisza Párt megszorítócsomagja (videó)Tarr Zoltán szerint át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét.
Magyar Péter embere arról is értekezett, hogy Magyarországnak hasznot kellene húznia a háborúból, be kellene fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott: „Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak.”