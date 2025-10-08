Döbbenetes: újra az idősek halálával kampányol a Tisza Párt (videó)

Pisztollyal az oldalán beszélt arról Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán, hogy az idősek „a számok nagysága miatt” hamarabb halnak meg, mint a fiatalok, ezért úgy kellene szavazniuk, ahogyan azt a fiatalok elvárják. Vagyis meg kell győzni az időseket, hogy a Tiszára szavazzanak.

Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy papi, mami, ez az én jövőm. Legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó

– idézte Ruszin Szendi Romulusz provokatív szavait az Ellenpont, amelynek sikerült megszereznie az interneről azóta letörölt felvételt.