Vallomás

1 órája

Ruszin-Szendi beismerte: „Rengeteg gyűlölet van bennünk” (videó)

Címkék#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#gyűlölet#Ruszin-Szendi Romulusz#harag

Nem éppen a szeretet áradt Magyar Péter szakértőjéből.

MW
Ruszin-Szendi beismerte: „Rengeteg gyűlölet van bennünk” (videó)

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa Ecsegfalva közelében

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Újabb videón láthatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök arról beszél: a Tisza Párt képviselőinek tele van a szíve haraggal és gyűlölettel – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében, amiről a Mandiner számolt be. 

Tudom, hogy rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter által is taglalt videóban. A miniszter kiemelte: a volt vezérkari főnök kijelentése kifejezetten ijesztő, hiszen tudvalevő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fegyverrel járt a tiszás rendezvényekre. Ezt az ingerült, gyűlöletkeltő viselkedést bizonyítja az is, hogy a Tisza szakpolitikusa Móna Márk újságíróra is rátámadt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Pártot vezérlő gyűlölet nem jó tanácsadó, ezért távol kell tartani Magyar Péteréket a kormányzástól.

A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék

– zárta videóját a honvédelmi miniszter.

A teljes cikket itt olvashatja el.

