A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére – írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.

Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.