Orbán Viktor: a nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és

most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.

Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer

– mutatott rá a kormányfő.