Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én
Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.
A kormányfői interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!
– Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök részt vett Koppenhágában az uniós csúcson, ahol első alkalommal ismertették azokat a konkrét terveket, amelyek az unió háborús stratégiájáról szól.