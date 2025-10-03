október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Miniszterelnöki interjú

28 perce

Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

Címkék#Kossuth Rádió#Orbán Viktor#interjú#miniszterelnök

MW
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.

A kormányfői interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

A beszélgetést élőben itt tudja követni:

– Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök részt vett Koppenhágában az uniós csúcson, ahol első alkalommal ismertették azokat a konkrét terveket, amelyek az unió háborús stratégiájáról szól.

 

