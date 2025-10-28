Biztonságban
1 órája
Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat!
Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat – közölte a kormányfő.
Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala
A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott:
Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!
Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait:
- Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre, hogy mondjak még egy ilyen nehéz terepet.
- A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.
- A 13. már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.
- A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják.
- Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.
- Én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne szüntetni átmenet nélkül, nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek az eszébe.
