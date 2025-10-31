Diplomácia
2 órája
Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára –- tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Ezt ne hagyja ki!Miniszterelnöki interjú
9 órája
Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (videó)Most kell elszánni magunkat arra, hogy ne vonódjunk bele a háborúba, hangsúlyozta a kormányfő.
A kétnapos látogatás során
a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre