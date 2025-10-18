Orbán Viktor: mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

A miniszterelnök arra biztatta a résztvevőket, hogy minél többen legyenek jelen. A békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vonul a Kossuth térre, még Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt.