október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

2 órája

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj (videó)

Címkék#Orbán Viktor#nyugdíj#kormányülés

A döntés megszületett, az intézkedés bevezetésének rendjén dolgozik a kormány.

MW
Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj (videó)

Kormányülés a Karmelita kolostorban

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett legfrissebb videójában.

A kormányülés után készült felvételen a miniszterelnök elmondta: az értekezlet hosszúra nyúlt, sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hozott a kormány.

Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15 százalékos béremelés, az eddig alulfizetett nevelőszülőknek járó pénz megduplázása... Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására 

– sorolta Orbán Viktor az intézkedéseket, amelyekről döntés született.

A kormányülésen emellett szó esett az árrésstopról is. 

– Mindig van vita róla, de az árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne. Meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre pedig ki is terjesztettük

– mondta Orbán Viktor, aki beszámolóját azzal zárta: volt egy hosszú vita a 14. havi nyugdíjról. 

Azt eldöntöttük, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgozunk most

– pontosította.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu