2 órája
Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (videó)
Most kell elszánni magunkat arra, hogy ne vonódjunk bele a háborúba, hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban pénteken reggel, írja tudósításában a Magyar Nemzet.
Az interjút itt tekintheti meg:
A miniszterelnök elmondta, hogy vannak, akik azt mondják, Európa ott tart, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt.
Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak
– húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint öt éven belül készen kell állni a háborúra.
Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni a háborúba. Meg kell vetni a lábunkat, és a béke oldalán kell maradni – tette hozzá. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak.
Jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt
– Sokkal jobb a helyzet, mint korábban volt: ma az európaiak azok, akik a háborúról beszélnek, noha mi ezt nem tanácsoljuk nekik. Mi annak is örülünk, ha a saját sorsunkat tudjuk befolyásolni, Magyarországnak ahhoz nincs elég ereje, hogy kövessenek minket azok, akik a háborúról beszélnek, de a véleményünket meg tudjuk osztani. Ugyanakkor a helyzet rosszabb volt egy éve, mert akkor az amerikaiak még a háború oldalán álltak – mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte,
most már az oroszok is másképp állnak a kérdéshez, ugyanakkor Ukrajna, miután elvesztette a területei húsz százalékát, folytatni akarja, ezért nincs nyugvópontja a háborúnak.
– Akik azt hiszik, hogy folytatni kell a háborút, tévednek: ez egy befagyott frontvonalat eredményez, ami rengeteg életbe és pénzbe kerül, és berántja a többi országot is a háborúba – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. Aki békét akar, az békét teremt
– húzta alá.
A kormányfő szerint ma egyetlen nagyhatalom akar békét, az Amerikai Egyesült Államok, de az EU-s országok mégsem támogatják Donald Trump amerikai elnök szándékait. – Csak mondunk mindenfélét, majd mást teszünk – fűzte hozzá.
Az európai gazdaság bajban van, Brüsszel mégis Ukrajnába küldené a pénzt
A miniszterelnök elmondta, hogy aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja. És miután a háborúhoz pénz kell, aki Ukrajnát támogatja, az adóemelést akar. Amikor Brüsszel pénzt küld Ukrajnába, az a mi pénzünk is – tette hozzá. Felidézte, hogy az unió a következő költségvetés húsz százalékát Ukrajnába küldené, miközben az európai gazdaság óriási bajban van.
A Tisza azért akar nyugdíjadót, és adókat emelni, mert tudják, hogy Brüsszelbe több pénzt kell befizetni
– jegyezte meg a kormányfő.
Orbán Viktor rámutatott: olyan elnök van az Egyesült Államokban, aki békét akar, és az érdekünk, hogy az ő béketeremtő szándéka kerekedjen felül. Mint mondta, a Vatikán továbbra is a béke spirituális központja. A Szentatyával történt találkozás a miniszterelnököt megerősítette abban, hogy jó úton jár. De kitért arra is, hogy Szlovákiában és Csehországban is békepárti kormányok jöttek létre, és vár még hasonló fejleményeket.
Mások szemével is látnunk kell a világot
Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán a miniszterelnök elmondta: közelebb kerülhetünk a békéhez és a békecsúcshoz is.
Régóta dolgozunk ezen a találkozón. Nemcsak arról van szó, hogy találkozom az USA elnökével, hanem szinte egy magyar napot csinálunk, gazdasági vezetők, több miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó is jelen lesz. Persze ennek a legfontosabb eleme a béke, de egy amerikai–magyar gazdasági együttműködés is létrejöhet majd
– árulta el.
A kormányfő azzal folytatta, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni az EU térképét, mert ugyan egy glóbusz létezik, de többféle nézőpont van. – Miután nem vagyunk elég nagyok, mások szemével is látnunk kell a világot. A kétoldalú kapcsolatoknál legfontosabb az, hogy rendezzük az energia kérdését is, a befektetőknek is látniuk kell, hogy mire számíthatnak Magyarországon – fogalmazott.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy miután nincs tengerünk, kiszolgáltatottak vagyunk a szállítási útvonalaknak.
– Ezek nehézségeit meg kell értetnünk. De nem vagyunk teljesen egyedül, mert a németek, akiknek van ugyan tengerpartjuk, kivételt kértek az egyik szankció alól, úgy, hogy eddig persze rángatták a zakónk szárát – jegyezte meg.
Baj van a tiszás javaslatokkal
Orbán Viktor szerint a közgazdász ismeri a számokat, és mond egy javaslatot, míg a gazdaságpolitikus nem számokat lát, hanem embereket. Ezért szükség van közgazdasági tudásra, de nem szabad hallgatni a közgazdászokra.
Az a baj a tiszás javaslatokkal, hogy ezeket már kipróbáltuk, de nem váltak be
– jegyezte meg. A kormányfő szerint el kell felejteni a tiszás, DK-s megközelítést. Szerinte spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani.
A magyar gazdaság pont azért nem tud jobban nőni, mint egy százalék, mert háború van. A háború blokkolja az európai gazdaságot – tette hozzá. A miniszterelnök szerint a béke a legfontosabb gazdasági érdek a magyar családok számára.
Kész csodának nevezte, hogy egy háborúban leblokkolt európai gazdasági idején Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyszerre futtat béremelési programokat, egy háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot, valamint Európa legnagyobb adócsökkentését.
Már dolgoznak a szakértők a 14. havi nyugdíjon
A 14. havi nyugdíjak kapcsán a miniszterelnök arról beszélt, hogy noha a baloldali pártok szerint nem most van ennek az ideje, a szakértők már dolgoznak rajta.
– Mindig foglalkozunk nyugdíjakkal és bérekkel. Sokan gondolják, hogy ami már megtörtént, az mögöttünk van, és nem lényeges, pedig erre fontos emlékezni. 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert a nyugdíjak értékét csökkentették az előző kormányok, így kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjas szervezetekkel, hogy ez soha nem fog megismétlődni. Vért izzadtunk, de sikerült. Szerintem szükséges a 14. havi nyugdíj is, és bár az ellenzéki gazdasági szakértők szerint ennek nem most van itt az ideje, de szerintem igenis, most van itt az ideje és meg is kell csinálni. Egy lépésben nem fogjuk tudni ráengedni a költségvetésre, ennek a pontos forgatókönyvén még dolgoznak a szakemberek – jelezte Orbán Viktor miniszterelnök.