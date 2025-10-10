Orbán Viktor: az ukránok már a tiszás spájzban vannak (videó)

„A magyar miniszterelnök kötelessége, hogy a külhoni szervezetek nagy rendezvényein részt vegyen” – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök Kolozsváron, az RMDSZ kongresszusán fog részt venni ma, amelynek kapcsán elmondta, hogy nemcsak Erdélybe, hanem a Felvidékre és a Vajdaságba is ellátogat.

Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a román miniszterelnök is jelen lesz a találkozón. A magyar kormányfő szerint nehéz bonyolultabb kapcsolatot elképzelni, mint ami Magyarország és Románia között van. De jelezte, hogy a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal.

A jó szomszédság érték

„Talán a városiak is értik, de a falusiak is tudják, hogy az ingatlanod értékét nemcsak az határozza meg, mekkora a telked, hanem az is, hogy milyen a szomszédod. Ezért nemcsak az alapvető keresztény értékrendet kell figyelembe venni, hanem az alapvető emberi értékeket is. Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia sikeres legyen, és minél több pénze van a románoknak, annál jobba a magyar gazdaság helyzete is. Bezzeg románozásról pedig csak annyit, hogy nézzen át ide, a határom túlra az, aki szerint a románoknak jobban megy a szekér” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

A román gazdaság helyzetéről elmondta, óvatosnak kell lennünk, amikor egy másik országról mondunk bármit, meglátása szerint itt a politika vitte bajba a gazdaságot. – Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, ha az emberek lebecsülik vagy a pártok a kiegyensúlyozottság erényét, értékét, az rövid távú gazdasági döntést eredményez. Sok népszerűnek tűnő gazdasági döntés, ha összeadódik, abból baj lehet. Harmincöt éve vagyok parlamenti képviselő, emlékszem olyan időkre is, mint a mostani is, ha van ember, akinek van esélye arra, hogy ezt a csálé helyzetet rendezze, akkor a jelenlegi román miniszternek van esélye – közölte.

A mágikus 3-as szám

A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar gazdaságpolitika mágikus száma a hármas. Jelezte, hogy megindították a fix három százalékos hitelt az otthonteremtéshez és most elindult a három százalékos vállalkozói hitelt is. Kiemelte, hogy sokat köszönhetnek a kereskedelmi és iparkamarának a hitel részletszabályainak a kidolgozásában.