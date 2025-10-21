2 órája
Orbán Viktor elárulta: már készül az ünnepi beszéde
A miniszterelnök üzent a Harcosok Klubjának. Orbán Viktor felhívta a figyelmet a Tisza-adó veszélyeire, valamint arról is beszámolt, hogy az ünnepi beszéde, amit a békemeneten, október 23-án, a Kossuth téren mond el, már összeállt.
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktornak ezúttal is sűrű napja lesz, de nem mulasztotta el, hogy tájékoztassa a Harcosok Klubja tagjait – adta hírül a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött üzenetében elsőként a Mol százhalombattai finomítójában történt robbanással kapcsolatosan adott tájékoztatást.
Reggel egyeztettem a belügyminiszterrel és a Mol vezetőivel. A Mol ellenőrzés alatt tartja az eseményeket. Az ország üzemanyag-ellátása biztosított, a tűzesetet szigorúan kivizsgáljuk
– közölte a kormányfő.
Orbán Viktor: az olajfinomítóban történt tűzesetet a lehető legszigorúbban kivizsgáljukMagyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.
A miniszterelnök hozzátette, hogy a nap folyamán a parlamentben is fontos szavazások várhatók.
Minden vállalásunkat teljesítjük. Fix 3 százalékos Otthon start. Fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak. Adómentesség az édesanyáknak. Adómentes csed és gyed. A családi adókedvezményt megduplázzuk
– sorolta Orbán Viktor.
Jelezte, hogy
a kormány továbbra is elkötelezett a családok és a nyugdíjasok támogatása mellett.
„Élelmiszer-utalványt adunk az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és vizsgáljuk a 14. havi lehetőségét” – emlékeztetett.
Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat
A bejegyzésben a miniszterelnök az ellenzéki Tisza Pártot is bírálta, amely megszüntetne a lakosságot érintő számos kedvezményt:
Ha jön a Tisza, ezeknek kampó
– fogalmazott.
„Ráadásul bevezetnék a Tisza-adót a jövedelmekre, a nyugdíjadóba pedig belerokkannának az idősek”
– tette hozzá.
A kormányfő szerint az ellenzék „Weber és Brüsszel parancsát hajtja végre”, mivel „kell a pénz Ukrajnának”, és „a magyarok nem fontosak nekik”.
Orbán Viktor: a nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt
A miniszterelnök kitért nemzetközi kötelezettségeire is.
Délután telefonos egyeztetés António Costával, az Európai Tanács elnökével. A nemzeti ünnep és a békemenet után egyenesen Brüsszelbe utazom, uniós csúcs következik. Brüsszelnek Ukrajna a fontos. Nekem Magyarország. Nehéz meccs lesz
– közölte Orbán Viktor.
„Az ünnepi beszéd a fejemben már alakul, lassan tollra és papírra is szükségem lesz”
– árulta el a miniszterelnök.
„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését a kormányfő, hozzátéve: „Még 173 nap!”