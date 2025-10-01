1 órája
Orbán Viktor: ezt hívják itt ketrecharcnak (videó)
Koppenhágában találkoznak az európai állam- és kormányfők. Az EU-csúcson, amelynek fő témája az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat, Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli.
Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idejéN
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába” – fogalmazott a miniszterelnök, aki az uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott az újságíróknak, tudósított a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor nyilatkozatában kiemelte, hogy
a magyar álláspont több tekintetben is ellentétes másokéval.
Így például, abban hogy adjunk-e több pénzt ennek Ukrajnának, vagy hogy gyorsítsuk-e fel Ukrajnának a tagságát, vagy, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól.
Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom
– húzta alá.
Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak
mondta.
Orbán Viktor szerint nehéz, erős nap lesz, de majd megküzd ezzel. Hozzátette: minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Aláhúzta, hogy számít a „csöndes szövetségeseire” ez ügyben is.
A svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében négy vagy öt ügyben mi ellenünkre avatkozott be. Ez a probléma. Egyébként szeretjük a svédeket
– mondta Orbán Viktor.
A moldovai választással kapcsolatban gratulált a győztesnek, de emlékeztetett, hogy Moldova és Ukrajna két külön ország. Mint kijelentette:
Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk hol a határa, a keleti határát nem tudjuk hol van, nem tudjuk mennyien laknak ott, és ráadásul nem tud megállni a saját lábán.
Hozzátette: ha mi holnap reggel úgy döntenénk, vagy ma délután, hogy nem adunk több pénzt Ukrajnának, megszűnne, mint állam. Tehát azért nem lehet összekeverni Ukrajna ügyét semmi mással.
Ukránok bombázzák a Barátság kőolajvezetéket
A Barátság kőolajvezetékről szólva elmondta:
Hát reméljük, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. A Mol vezetőivel konzultáltam, mielőtt idejöttem volna, ismerem a Mol álláspontját ezekben a kérdésekben, és igyekszem is képviselni
Világháború szélén vagyunk
A világháborúra vonatkozó kérdést is kapott Orbán Viktor. A kormányfő úgy felelt, hogyha valaki egy komolyabb szereplő, egy nagyobb ország, mint Magyarország, hibát követ el, akkor bármi lehet, akár világháború, ez a probléma. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy ha fontos kérdések vannak, akkor Magyarországon bevonják az embereket a döntésekbe. Ilyen például a migráció, Ukrajna EU-tagsága, vagy a háború.
Kiemelte:
Egyszerűen a magyarok nem szeretnének ugyanahhoz az integrációs formához tartozni, mint Ukrajna, még ha az katonai, mint a NATO, vagy politikai-gazdasági, mint az Európai Unió. Tehát az én javaslatom, a magyar javaslat az, hogy stratégiai megállapodást kössünk velük, ne tagságot adjunk nekik.
Orbán Viktor: jogi trükközéssel nem lehet megkerülni Magyarországot
Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát – jelentette ki a nem hivatalos EU-csúcs előtt a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva – írta a Magyar Nemzet.
Szerintem a jogi trükközés nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni
– fogalmazott Orbán Viktor.
Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen
– tette hozzá.
Ukrajna uniós csatlakozásáról egyébként – folytatta – volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt.
Magyarország – ellentétben sok más országgal – demokratikus ország, fontos kérdésekben nálunk az emberek döntenek.
Orbán Viktor egy videót is megosztott közösségi oldalán a kezdődő csúcs előtt – írta a lap, amely arról is beszámolt, hogy a magyar miniszterelnököt hatalmas érdeklődés övezi Koppenhágában.