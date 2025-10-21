Orbán Viktor: újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

– reagálta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra, írja a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején.