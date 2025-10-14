3 órája
Orbán Viktor: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton
A magyar miniszterelnök közösségi oldalán méltatta Donald Trump amerikai elnök béketeremtő erőfeszítéseit. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott: a béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. Hozzátette, hogy szerinte éppen a kitartás és az állhatatosság az, ami hiányzik az európai vezetőkből.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Kaiser Ákos
„A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is” – erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök szerint a sikere azt üzeni:
Egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot.
A kormányfő kiemelte: „Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból.”
Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak
– tette hozzá Orbán Viktor.