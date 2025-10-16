Orbán Viktor: gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban, 2025. október 4-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök kiemelte, a tiszások úgy látják, a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű”.

Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban

– jegyezte meg.

Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz

– húzta alá.