Most bárki valóra válthatja egy gyermek karácsonyi álmát

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) közleménye szerint a programon keresztül az adományozók november 20-ig teljesíthetik a támogatott gyermekek konkrét karácsonyi kívánságait, amelyeket a szeretetszolgálat munkatársai titokban, játékos foglalkozások alkalmával vagy a családot, esetleg a lakásotthonok munkatársait bevonva gyűjtöttek össze. A gyerekek közül a legtöbben téli cipőre, saját tusfürdőre vagy játékokra vágynak, mert ezeket már nem engedhetik meg maguknak a családjaik – írták.

A https://szeretetdoboz.jobbadni.hu/programrol oldalon közzétett kívánságokat az adományozók kétféleképpen teljesíthetik: a kiválasztott gyermek karácsonyi ajándékát vásárolják meg és juttatják el a Magyar Református Szeretetszolgálat budapesti vagy debreceni adománypontjaira, vagy a kiválasztott ajándék árát utalják el az alapítványnak, amely a beérkező összegből beszerzi a kívánságokat.

A közleményben hangsúlyozzák: a programnak köszönhetően az ajándékozás öröme a család közösségében maradhat karácsonykor, mivel a beérkező ajándékokat az MRSZ munkatársai nem közvetlenül a gyermekeknek, hanem a szüleiknek, gondviselőiknek adják át.

A Magyar Református Szeretetszolgálat novemberben további karácsonyi akciókat indít, hogy az ünnepi időszakban még szélesebb körben nyújthasson segítséget a rászoruló családoknak és nyugdíjasoknak

– áll a közleményben.