Évente 20 milliárd forint anyagi támogatást nyújt a Mészáros Csoport

A Mészáros Csoport közölte, hogy rohamosan változó világunkban számos kihívással nézünk szembe: gazdasági bizonytalanság, egészségügyi és szociális válságok, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödése tapasztalható globálisan – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Csakis az egymás iránti szolidaritással, közösségi összefogással hozható létre egy olyan társadalmi védőháló, amely segíti az elesetteket, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít, ezt tűzte zászlajára a Mészáros Csoport, amely a karitatív tevékenységeit koordináló szervezetein, kiemelten az éppen négy éve létrejött Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát – emelték ki.

Hozzátették, hogy az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként cégcsoportjuk több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalójáért és családtagjaikért felelős. „Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítjük elköteleződésünket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is” – fogalmaztak.

Mint írták, a Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak: támogatásaik az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot.