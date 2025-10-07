8 órája
Menczer Tamás alaposan visszavágott Magyar Péternek (videó)
A közösségi oldalán válaszolt az őt minősítgető Tisza vezérnek a kormánypártok kommunkációs igazgatója. „Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok” – jelezte Magyar Péternek a válaszában Menczer Tamás.
Menczer Tamás jól visszavágott Magyar Péternek
Forrás: KKM
„Kicsi megszólított. Itt válaszolok. Helló, Kicsi! Láttam, hogy rólam posztoltál, és közölted, hogy én vagyok az embertelenség csúcsa. Az embertelenség csúcsa” – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás, miután Magyar Péter a Facebookon személyeskedő üzenetet küldött neki, szúrta ki a Magyar Nemzet.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: lényeges különbség van közte és a neki üzengető tiszás pártelnök között:
Tudod, miért? Mert soha, soha nem árulnám el őket. Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok, és nem én vagyok az, akivel a saját fia nem áll szóba. Ez mind te vagy, Kicsi.
– mutatott rá a közte és a családját eláruló lényeges különbségre a politikus.
Csak azt kapod, amit megérdemelsz. Szép estét kívánok Ilikével, kérlek, add át kézcsókomat!
– köszönt el Menczer Tamás.