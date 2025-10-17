október 17., péntek

Elszólták magukat

1 órája

Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

Címkék#nyugdíjrendszer#nyugdíjas#Magyar Péter

Az aktív korúak megadóztatása után a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné. A párt szakértői több alkalommal utaltak rá, hogy kormányra kerülésük esetén átfogó megszorításokat vezetnének be – ezek minden életterületet érintenének, beleértve a nyugdíjakat is. A nyilatkozataikból kitűnik: ha jövő tavasszal Magyar Péter csapata kerülne hatalomra, drasztikus megszorítások várnának az idősekre is.

MW
Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

Illusztráció

Fotó: Kallus György

A Magyar Nemzet összegyűjtötte, milyen kijelentéseket tett eddig Magyar Péter környezetének egyik úgynevezett szakértője. Simonovits András úgy véli, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjak esetében, ezért azokat csökkenteni kellene – például a magasabb nyugdíjak megadóztatásával. Egy korábbi írásában azt is kifejtette, hogy a Nők40 elnevezésű korkedvezményes programot meg kellene szüntetni, a rögzített nyugdíjkorhatár bevezetését pedig hibának tartja.

Simonovits András
Forrás: Ellenpont

Simonovits bedobta a 13. havi nyugdíj egységesítését, de jó eséllyel ez is húsba vágó fájdalom lenne sok magyar idősnek. Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva a szakértő azt mondta, hogy 

lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Simonovits András még korábban egy Tisza-sziget-rendezvényen villantott fel újabb részleteket Magyar Péter pártjának nyugdíjakat illető elképzeléseiből. Itt előadása végén a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett érvelt, a lengyel modell példáját hozva fel. Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást.

Zárójelben jegyzi meg a Magyar Nemzet, hogy a magánnyugdíjpénztárakat nem kell feléleszteni, köszönik, jól vannak. Ám annak a hibrid modellnek a visszahozatala, ami a szocialista-liberális érában lényegében kigazdálkodhatatlan terhet rótt a költségvetésre, és csak a magánpénztárak profitját növelte a büdzsé terhére, katasztrofális következményekkel járna.

A Tisza-szakértő egy másik interjúban arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

Ezek a javaslatok valójában Brüsszel elvárásait szolgálják, erről bővebben ITT olvashat.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
