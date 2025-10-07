Apad a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

A Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss adataiból, írja a Magyar Nemzet.

Forrás: Magyar Társadalomkutató

A pártverseny átrendeződése leginkább a kis pártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is 8 százalékpontos lemaradásban van.

Stabilan vezetnek a kormánypártok

A kormánypártok stabilitása továbbra is megkérdőjelezhetetlen:

a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók csaknem fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a 8 százalékpontos hátrányát – ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja.

A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra.