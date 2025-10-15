október 15., szerda

Vélemény

26 perce

Menczer Tamás szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjakat (videó)

Címkék#nyugdíj#Magyar Péter#Menczer Tamás

Közösségi oldalán jelentkezett egy videóval a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. „Nincs abban semmi meglepő, hogy aki nem tiszteli az időseket, az megadóztatná a nyugdíjakat és elvenné a 13. havit is” – mondta Menczer Tamás

MW
Menczer Tamás szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjakat (videó)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Mirkó István

„Büdösek! Ezt mondta Magyar Péter az idősekről, ugye, emlékeztek?” – kezdte a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.

Hozzátette: meg azt, hogy vegyenek maguknak új unokát.

Most nincs abban semmi meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az megadóztatná a nyugdíjakat és elvenné a 13. havi nyugdíjat is. Megint lebuktak, megint kiderült az igazság, nézzék meg a videót

– hívta fel a figyelmet.

Üzenet a tiszásoknak! Nem fogjuk hagyni! Több tiszteletet az időseknek!

– zárta videóját a kommunikációs igazgató. 

 

