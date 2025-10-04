Magyar Péter már korábban beismerte: eltitkolnák az adóemelési terveiket

A Tisza Párt legmagasabb szintjéről érkezett a beismerés: átvernék a szavazókat – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet az Ellenpont alapján. A blog észrevett egy tavalyi felvételt, amelyben Magyar Péter még az uniós választás előtt volt, és meghívták a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorba. A beszélgetést Kóczián Péter moderálta, és szóba került a választási győzelemhez vezető stratégia, amelynek kapcsán az újságíró azt kezdte el ecsetelni, hogy a választók a nagyot ígérő pártokra szeretnek szavazni. Ezek után megkérdezte Magyartól, hogy hogyan lehetne ezen a választói magatartáson módosítani.

Magyar Péter Szekszárdon

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A pártelnök szerint ezt az attitűdöt „nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd úgy folytatta, hogy

úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.

Az Ellenpont rámutatott: Magyar Péter ezzel arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szerintük szavaiból az is következik, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.

Adóemeléseket vezetnének be Magyar Péterék

Mint az már kiderült a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

De nem Magyar Péter volt az első, aki elszólta magát: Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét szintén egy pódiumbeszélgetésen elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.