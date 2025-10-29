Magyar Péter el akarja hallgattatni a tiszás nyugdíjadó tervét leleplezőket

Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el.

Ez a videó Magyar Péter szerint becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel, emiatt tett feljelentést. A hírre már reagált is Orbán Balázs, akinek az oldalán először megjelent ez a MI-videó. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter el akar hallgattatni mindenkit, akik leleplezik a valós szándékaikat.

Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni arról, mire számíthatnak a Tisza Pártról!

– írta Orbán Balázs.