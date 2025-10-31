Nem hitt a fülének
1 órája
Különleges meglepetés érte Szijjártó Pétert (videó)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
A külgazdasági és külügyminisztert üzbegisztáni látogatása során különleges meglepetés érte:
magyarul énekelve köszöntötték fel születésnapja alkalmából
– szúrta ki a Magyar Nemzet.
Szijjártó Péter meghatódott a gesztuson
Hát, ilyen sem volt még… Köszönöm!
– írta a tárcavezető, aki a közösségi oldalán is megosztotta az eseményről készült videót..
