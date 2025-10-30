október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Kormányinfó

35 perce

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő

Címkék#kormányzati intézkedés#Gulyás Gergely#kormányinfó

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.

MW
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet. 

Gulyás Gergely tájékoztatott:  

Orbán Viktor november 7-én lesz Donald  Trump vendége a Fehér Házban.

 Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: 

 

