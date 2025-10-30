1 órája
Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet.
Gulyás Gergely tájékoztatott:
Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.
Fókuszban a béke
A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.
Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig
– mondta Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.
Marad és új termékekkel bővül az árrésstop
A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították.
Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd
– árulta el.
Arról is döntöttek, hogy
a Szép kártyákon megmaradt összeget hideg élelmiszerek felhasználására is lehet majd költeni.
A kormány döntött arról is, hogy
a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható,
ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, miután a nevelőszülők illetményét megduplázzák jövő év január elsejétől.
Az állami ellátásban 23 ezer gyermek van, ebből 2/3-a nevelőszülőknél van. Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél vannak a legjobb helyen ezek a gyerekek, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy a nevelőszülői ellátáson javítsunk
– jelezte.
Béremelések és fejlesztések jönnek
Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az ingyenes jogosítvány megszerzését biztosítani fogják a gyermekvédelmi intézményekben. Emellett növelik a gyermekvédelmi gyámok számát, hogy egy gyámra maximum 30 gyermek juthasson.
A kormány 15 százalékos béremelést fog végrehajtani a kulturális ágazatban, hogy ezen a területen többen vállaljanak munkát.
A kabinet meghallgatott egy tájékoztatást is a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban, a nyomozás egyelőre tart, így semmi sem zárható ki. Gulyás Gergely leszögezte, azért van az ügynek jelentősége, mert ez Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A kormány célkitűzése, hogy a robbanás árát ne az autósoknak kelljen megfizetni.
A kormány már tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a Mol ne áremeléssel próbálja kezelni a nehézségeket.
Magyar Péter legfeljebb magát tudja feljelenteni
A HVG kérdésére arról tájékoztattak, az, hogy Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst egy MI-videó miatt, súlyos félreértést tükröz. – Magyar Péter legfeljebb magát tudja feljelenteni.
Miután a Tisza Párt elnöke korábban a mesterséges intelligencia segítségével olyan mondatokat adott Orbán Viktor szájába, amelyek sosem hangoztak el, ehhez képest Orbán Balázs csak összeszedte a tiszás szakértők által közölt mondatokat, hogyan adóztatná meg a nyugdíjrendszert, vagy hogy a Nők40 programot elmebetegségnek nevezték. Majd egy videóban összefoglalva azt, az eredeti forrás megjelölésével Magyar Péter szájába adták
– közölte Gulyás Gergely, aki szerint azok, akik úgy fogalmaznak egy tiszás fórumon, hogy előbb meg kell nyerni a választást, aztán mindent lehet, nem független szakértők.
Európának hallgatnia kellett volna Orbán Viktorra
A háborúellenes aláírásgyűjtés kapcsán elmondta, a miniszterelnök mindig ezt az álláspotot képviselte, a kormány véleménye mindig is ismert volt, Orbán Viktor első lépése az volt, hogy Kijevbe, majd Moszkvába utazott, utána egyeztetett Trumppal, és írt egy levelet az Európai Unió vezetőinek. Európa lényegesen jobban járt volna, ha követi a magyar miniszterelnöki tanácsát. Orbán Viktor már akkor is azt mondta, az unió nem fog helyet kapni a tárgyalóasztalnál, ha a háborúpártiságot szolgálja.
Mindenki, akivel tárgyalni fog a miniszterelnök, a béke mellett fog érvelni. Magyarország volt az egyetlen, aki a nyugati országok közül szembe mert szállni azzal az állásponttal, hogy a háborút folytatni kell
– emlékeztetett.
Nincs versenyképes alternatíva az orosz energiára
Gulyás Gergely tájékoztatott: a Donald Trump által nemrég bejelentett, orosz olajipart célzó szankciók nem érintik Magyarországot, és az Oroszországgal kötött szerződéseinket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy sajnos egyelőre nincs versenyképes alternatíva az orosz energiára.
Gulyás Gergely az amerikai találkozó kapcsán azt is kiemelte, hogy szankciók ügyében mindig az volt az álláspontjuk, hogy az európai politika nem vált be.
A miniszter leszögezte,
Magyarországnak az a fontos, hogy a jelenlegi kőolaj-és gázellátás a jövőben is biztosított legyen, mert enélkül a rezsicsökkentés nem tartható fenn. A találkozón a kettős adóztatásra vonatkozó egyezmény is napirenden lesz.
Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, nem ért egyet Nagy Feró által elmondottakkal, de kiemelte, hogy az énekes bocsánatot kért. Leszögezte egyben, hogy a Kossuth-díjat a művészeti teljesítményre, és nem nyilvános megszólalásokra adják, ezért a visszavonáshoz, vagy az odaítéléshez a félresikerült kijelentéseknek nincs köze. A budapesti békecsúcsról szólva pedig azt mondta, nem volt olyan kezdeményezés sem amerikai, sem orosz részről, hogy háromoldalú legyen a találkozó az ukrán elnökkel kiegészülve.