1 órája
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt (videó)
Magyar Péter embere ügyvéd kíséretében érkezett a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben továbbra is kerülte az újságírói kérdéseket.
Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: MW
Fotó: Fehér Gábor
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner munkatársát lökdöste Kötcsén, amikor a riporter kérdezni próbálta - írta a Magyar Nemzet.
Magyar Péter embere ügyvéd jelenlétében sétált be a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben igyekezett kerülni a riporter kérdéseit – derül ki a Hír TV beszámolójából.
A riporter arra lett volna kíváncsi, miért hordott a Tisza szakértője éles lőfegyvert magával tömegrendezvényeken, illetve hogy miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefonjába.
Emlékezetes, Kötcsén a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó tervezetéről kérdezte volna a párt szakpolitikusát, aki láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett Ruszin-Szendi Romulusznak.
Ezt követően fogyott el a politikus türelme, és többször is meglökte az újságírót.
