51 perce
Gulyás Gergely: Orbán Viktor nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli (videó)
Egyedül Magyarországnak van bátorsága nyíltan ellenezni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Harcosok órájában.
Gulyás Gergely
Forrás: Youtube
– Egy országnak van bátorsága ellenezni Ukrajna uniós tagságát, ez Magyarország. Az európai vezetők között sok vezető nem gondolja komolyan, hogy Ukrajna az unió tagja lehet. Ők azzal nem számolnak, hogy ha a folyamatot elindítják, akkor hol lenne megállás. Mindez nagyon káros Magyarországra nézve, a gyorsított csatlakozás pedig nem érdemalapú. A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet. Nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli ezzel – fogalmazott Gulyás Gergely a Harcosok órája csütörtöki adásában - írta a Magyar Nemzet.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: ha arról van szó, hogy melyik tagállam akar annyit adni Ukrajnába, mint amennyit a felfegyverkezésre adtak, akkor kevesebb a jelentkező. Ezért akarják az orosz vagyont felhasználni, a belgák ezért figyelmeztettek, hogy ez jogilag nem végiggondolt folyamat. Ebben az orosz vagyonban sok olyan orosz üzletember vagyona van, aki éppen Putyin elől menekült Nyugatra.
A tárcavezető elmondta, a kormánynak számos alkalma lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de a parlamenti megvitatás mellett döntöttek. Az Országgyűlés így rendes eljárásban tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását. Amiért ezt korábban bevezették, azok a helyzetek továbbra is fennállnak. Gulyás Gergely közölte: a rendkívüli jogrend és a választás lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincs.
A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs.
A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban jelezte: gyors és professzionális lesz a nyomozás. A vádaskodásoknak azonban nincs igazságalapjuk, politikus és gyermek nem érintett az ügyben.
A miniszter Tarr Zoltán leváltásáról azt mondta, az ok az lehet, hogy kikotyogta a Tisza Párt taktikájának a lényegét, miszerint a választások előtt nem beszélnek bizonyos dolgokról, de utána mindent lehet. Németh Balázs felvetette: Tarr Zoltán kijelentése nyomán pánikba esett a liberális média is.
Mráz Ágoston Sámuel: Rendkívül ciki a Tisza elmaradt jelöltállítása
Mráz Ágoston Sámuelt kérdezte Németh Balázs műsorvezető a Harcosok órája csütörtöki adásában - írta a Magyar Nemzet.
A Nézőpont Intézet vezetője elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz előnyt mért, a többivel szemben. Az elemző azt mondta, másfél évtizede folyik a Nézőpont ellen egy hadjárat a baloldali közvélemény-kutatók részéről.
– Mi azt állítjuk, több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel, melyből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind
– mondta, felidézve, választást kell mérni, nem közvéleménykutatást.
A Tisza elhalasztott jelöltállításáról azt mondta, rendkívül ciki.
– Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak.
Ráadásul saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását. Nincsenek megfelelő szakértők, hivatásos politikusok körülötte – vélekedett, hozzátéve, a már ismert jelöltek sem feddhetetlenek.
Vejkey Györgyről, a Magyar Péter új kabinetfőnökéről például kiderült, szeretett volna a jelenlegi kormányba is beépülni, de nem járt sikerrel, így elmondható, hogy ismét egy sértődött emberről van szó.
A magyar kormányt ajnározó Magyar Péter videókról Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ez is magyarázza, hogy
a Tisza szavazók egyharmada nem szimpatizál Magyar Péterrel, csupán a kormányellenesség tartja őket össze.
