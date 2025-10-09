5 órája
Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 milliót igényelnek az emberek (videó)
Az Otthon start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban, 2025. október 9-én
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
„A kormány csütörtöki ülésén meghallgatott egy összefoglalót az Otthon start programmal kapcsolatban, pénteken Panyi Miklós államtitkár részletes tájékoztatást ad a témában” – mondta el Gulyás Gergely, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés meginduljon, és minél többen saját lakáshoz jussanak, ezért vezették be a fix 3 százalékos programot. Az eddigi adatok alapján napi csaknem ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.
Az eddigiek alapján elmondható, hogy az Otthon start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon.
Az átlagos hitelnagyság 33 millió forint,
az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, az átlagéletkor 34 év. Az igénylések harmada a fővárost és az agglomerációt érinti, és több mint 10 százalék az újépítésű ingatlanok aránya – ismertette.
A kormányinfót itt tudja megtekinteni:
Úgy látják, valós segítség ez azoknak, akik saját ingatlant akarnak, de azoknak is, akik bérelnek, mert vagy csökkentek a bérleti díjak, vagy frekventált helyen például mérséklődött az áremelkedés.
A 3 százalékos hitel már elérhető a vállalkozóknak is – emlékeztetett a miniszter.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tájékoztatta a kormányt a családtámogatási intézkedésekről, és beszámolt róla, hogy
250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá október 1-jétől szja-mentességre.
Mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, aki az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat köteles teljesíteni. Mindez fontos lépés a családpolitikában, január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette: ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.
Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert
A kormányülésen az európai politikáról is volt szó – jelezte a tárcavezető. A kormánynak az az álláspontja, hogy nem támogatható a hétéves uniós költségvetés, és alapvető változásokra van szükség. Ez egy hosszabb folyamat, szerinte 2026 második felében elfogadják a költségvetést. Hogy a bizottság alatt kit értünk, az még kérdéses, miután Ursula von der Leyennel szemben ismét bizalmatlansági eljárás van folyamatban.
Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök legyen
– fűzte hozzá.
Orbán Viktor: hosszú Ursula von der Leyen bűnlajstroma
A héten az Európai Parlament a mentelmi ügyekről is döntött, ezek a döntések újabb vörösvonal-átlépést jelentenek, azt mutatják, hogy akár bűnszervezet formájában is hajlandók társulni olyan személyekhez, akikkel szemben büntetőeljárás folyik – jelentette ki a miniszter. Közölte: köztörvényes bűncselekmény miatt a magyar Országgyűlés az elmúlt harmincöt évben felfüggesztette a mentelmi jogot,
ez az EP-ben viszont elkerülhető, mint Magyar Péter esetében, aki védettséget élvez, fogott ember.
Magyar Péter távol maradt a szavazástól, és ez is segítette Ilaria Salist, hogy végül ne adják ki a mentelmi jogát a szélsőbaloldali aktivistának. Gulyás Gergely megjegyezte: a Tisza Párt elnökének az volt a fontosabb, hogy őt magát ne lehessen felelősségre vonni a saját köztörvényes bűncselekménye miatt. Így inkább nem szavazott az ellen sem, hogy Ilaria Salis feleljen amiatt, hogy részt vett erőszakos cselekményekben Budapesten, ahol agyba-főbe vertek magyar állampolgárokat fényes nappal.
Gyermekvédelem, rendőri lakhatás, nemzeti konzultáció
A kormány a gyermekvédelem kérdésével is foglalkozott, és a tárcavezető kiemelte, hogy egy héten belül fontos döntések születnek.
Az állami szociális intézményeknek 17 milliárd forintot juttatnak el az idei évben, ez azt is jelenti, az összeg modernizációra és bérekre is felhasználható.
A részleteket a Belügyminisztérium ismerteti majd. Újságírói kérdésre a miniszter tisztázta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy meg tudja emelni az egy főre jutó ellátásra szánt összeget. Ennek egyik eredménye, hogy egy héten belül pedig 17 milliárd forintot biztosítanak az állami szociális intézményeknek.
Egy hónapon belül a Belügyminisztérium dönt a szociális dolgozók 2026-os béremeléséről. A béremelés független a most bejelentett 17 milliárdos juttatástól, ugyanis az csak az állami gyermekvédelmi intézményeket érinti, a béremelés viszont az összes szociális intézményt.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány
lakhatási támogatást vezet be a rendőrök számára.
Erre a kormány szerint azért van szükség, mert a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatási költségei magasabbak, mint az ország más pontjain, ezért nehezebb feltölteni az állományt. A miniszter szerint a kormány évi tízmilliárdos kiadással számol ezzel kapcsolatosan.
A nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése jó ütemben halad, már 1,3 millió címre megérkezett
– tájékoztatott a miniszter. Felhívta a figyelmet: vannak olyan brüsszeli pórázon lévő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot végre akarnának hajtani. A Tisza Párt adóemelési tervei is megmutatják, hogy nincs konszenzus az adópolitikáról a magyar politikai életben, ezért érdemes felmérni, mit gondolnak erről a magyar emberek.
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án
Október 23-án az állami ünnepség a Kossuth téren lesz.
„Szeretettel várjuk a békemenet résztvevőit az állami ünnepségen is” – közölte, és beszámolt róla, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren.
Az ünnepséggel kapcsolatos részleteket Kovács Zoltán államtitkár fogja ismertetni.
Varga Judit visszatér?
Varga Judit esetleges visszatéréséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre azt mondta, hogy nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik. Elárulta, hogy hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi majd, változott-e az álláspontja a visszatéréséről. Ő maga személy szerint
szívesen látná Varga Juditot akár országgyűlési képviselőként, akár kormányzati pozícióban is.
Egy másik visszatérő, Andrej Babis csehországi választási győzelme is szóba került a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint a győzelem hatással lesz az uniós politikára, hiszen a Patrióták képviselőcsoport egyik alapítójáról van szó.
„A Patrióták képviselőcsoportjának már két miniszterelnöke van” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette: eddig sem volt reális, hogy Magyarország nélkül döntés születhessen az unióban, de mostantól már biztos. A V4-ek összetartozása új erőre kapott, és jól látszik, hogy megerősödik a szuverenista nemzeti politika a térségben.
Súlyos botrány a tiszás adatszivárgás
Súlyos, személyiségi jogokat valóban sértő botránnyal állunk szemben, miután tisztességes polgárok adatai kerülhettek jogellenesen külföldi kézbe, ráadásul ukrán kézbe – fejtette ki Gulyás Gergely a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban. Akik pedig ezért felelősek, azonnal tagadnak, hazudnak, majd mégis elismerik – húzta alá.
Arra a kérdésre, hogy nem kellene-e szigorítani az adatvédelmi törvényeket, miután a Tisza Párt sorra bonyolódik adatszivárgási botrányba, a tárcavezető azt mondta: a magyar adatvédelmi jogszabályok a legszigorúbbak közé tartoznak Európában, és van büntetőszankció arra vonatkozóan, ha ezeket valaki szándékosan megsérti.
„Alapvetően jónak tartom a magyar szabályozást, ezen nem változtatnék. Ami pedig a magyarázkodást illeti, olyan állítások hangoznak el Magyar Pétertől, mint hogy kétezer ügynök követi őt, blokkolják az internetet ott, ahol ő van, milliárdos mesterséges intelligencia beszerzése nyomán állítják elő azokat a hanganyagokat, amelyeken ő maga beszél, de talált már kémtollat és beszervezett embert is” – sorolta Gulyás Gergely. Hozzátette:
legutóbb azt tagadták, hogy nincs adatszivárgás, majd beismerték, hogy van, majd azt állították, hogy nincs ukrán szál, végül mégis elismerték, hogy van.
Nem változik a szemétszállítás
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tisztázta azokat a sajtóban megjelent híreket is, amelyek szerint a MOHU kiküldött arról egy levelet, hogy változtatnak a hulladékszállítás szabályain.
„Csak remélem, hogy nem valós a levél, mert a kukák elvitelének szabályozásában nincs semmilyen változás, ugyanúgy el kell vinni, mint eddig. Abban a levélben minden szerepel, ami ellentétes a magyar jogszabályok által előírtakkal. Egyetlen igaz pontja van annak a levélnek, de az eddig is így volt, hogy ha építési törmelék van a kukában, akkor azt nem köteles elszállítani a MOHU.
A kormány nem akar változtatni ezen, mert működik, nincs változás”
– hangsúlyozta Gulyás Gergely.