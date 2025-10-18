A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét

„Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak most sem igaza van, hanem igaza lesz!” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója állítását három plusz egy érvvel támasztotta alá.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„A budapesti békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli »segítséggel« is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét” – mutatott rá első pontként.

A főigazgató a második pontban azt is jelezte, hogy mindennek van egy erős aktuál- és belpolitikai dimenziója is:

Bizonyítja, hogy amit a fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter.

„Ahogy a korábbi unortodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nemcsak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar” – mutatott rá Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

„Most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy »Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából«, hogy »elszigetelődött«, hogy »magára maradt, már senki nem veszi komolyan«” – írta a főigazgató. Majd rámutatott: éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket:

Ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme.

„Persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – amelynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos »sajtó« szügyig a része – tévút, és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi” – tette hozzá.