Átláthatatlan rendszer

2025.10.03. 20:35

Antidemokratikus előválasztást tervez Magyar Péter

Magyar Péter ugyan következetesen egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszerről beszél a Tisza Pártban, ám belső források szerint valójában minden döntést egyedül hoz meg.

MW
Antidemokratikus előválasztást tervez Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Krizsán Csaba

Miközben Magyar Péter rendszeresen dicsekszik azzal, hogy Európában egyedülálló rendszerben választják ki a Tisza Párt képviselőit, a folyamat egyre inkább antidemokratikussá válik lapunk információi szerint. 

A Tisza Párt elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. 

Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében. Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni 

– mondta el a Magyar Nemzet informátora. Az illető az előválasztás kapcsán elmondta, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz ott. 

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge, és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul fog menni, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja majd, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– jelentette ki a lap forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte. 

Amint arról már korábban is beszámolt a Magyar Nemzet, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. 

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

A teljes cikket itt olvashatja el.

