Az igazság órája

24 perce

Alelnöke rántotta le a leplet Magyar Péter hazug kampányáról (videó)

Címkék#Tisza Párt#Tarr Zoltán#Tisza-adó#adóemelés

Vajon mire költené a Tisza a brutális adóemelésükből származó bevételeket, ha nem az oktatásra és egészségügyre?

MW

Tavaly nyáron Magyar Péter még kampányt épített arra, hogy szerinte a magyar állam keveset költ a kórházakra, ők majd többet fognak – emlékeztetett Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. Aztán most kiderül, hogy nem, ebben is cáfolja őt a saját alelnöke, bizalmi politikusa, Tarr Zoltán. Aki egy fórumon elmondta a tutit, hogy ők valójában mit szeretnének csinálni: kórházi ágyakat akarnak megszüntetni és általános iskolákat akarnak bezárni. Ilyen már volt – 2010 előtt. Ezt Gyurcsány és Bajnai csinálta, és bele is buktak – hangsúlyozta Pindroch Tamás.

TARR Zoltán
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke az Európai Parlament padsoraiban
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Úgy tűnik, hogy mégsem az egészségügyre és az oktatásra kell az a sok pénz, amit beszednének a Tisza-adóval, hanem másra költenék el – jegyezte meg Dornfeld László, az AK vezető elemzője. „Én a megoldást két területen keresném: egyrészt a migráció egy nagyon költséges dolog, csak a németek 2023-ban 50 milliárd eurót költöttek a saját migránsaikra, ez több, mint amit Magyarország hét év alatt megkap az uniós költségvetésből. A másik, ahol én keresném a megoldást, hogy hova kell nekik több pénz, az a háború. Sokba kerülnek a fegyverek, és sokba kerül Ukrajna feltétel nélküli támogatása, az újjáépítésről már nem is beszélve” – fejtette ki Dornfeld László.

Ilyen intellektuális szinten vannak ezek az emberek? – tette fel a kérdést a műsorban Pindroch Tamás azzal kapcsolatban, hogy kiderült: az ellenzék a Szőlő utcai álhírbotrányt egy mentálisan sérült ember állítására építette fel. – Ezek akarják kormányozni az országot? Akik mindenféle futóbolond egy szavára ugranak? Le sem ellenőrzik, csak nyomják a vakert? Ennek meglesz a következménye, ezzel sem számoltak, hogy a szónak van következménye, amit kimond az ember? – sorolta a kétségeit az ellenzék morális és szellemi színvonalával kapcsolatban a vezető elemző.

Az álhírbotrányos lebukásuk után Puzsérék megbékélésmenetet akartak tartani, de az egyik álhírterjesztő kihallgatása után ez átalakult a „Testünkkel is megvédjük Juhász Pétert” demonstrációvá – hívta fel a figyelmet Dornfeld László. Pedig csak annyi történt, hogy végre lett következménye annak, hogy valaki álhírekkel meg akarta buktatni a kormányt. – Szerintem a jobboldalnak nagy hiányossága volt eddig, hogy hagyta idáig fajulni a dolgokat, úgy voltunk vele, hogy majd benő a fejük lágya, majd rájönnek, hogy nem fog működni. Egy ilyen ügy kellett hozzá, hogy kiderüljön: azzal, hogy túl nagyvonalúak voltunk, felbátorítottuk őket – vélte az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

