9 órája
A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak
A Tisza-csomag szerint a nyugdíj mellett dolgozó időseknek másfél-kétszer annyi adót kellene fizetniük, mint eddig, ami jelentős nettó veszteséget jelentene számukra.
A Tisza Párt adócsomagja a kiszivárgott információk szerint a nyugdíjas munkavállalókat is sújtaná. A háromkulcsos rendszer 22–33 százalékos adókulcsot vezetne be a 15 százalék feletti jövedelmekre, ami aránytalanul nagy terhet róna az idősekre. Jelenleg a nyugdíjasok csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás jelentős bevételcsökkenést okozhatna évente akár több százezer forinttal a dolgozó nyugdíjasoknak, köztük az egészségügyi és pedagógus alkalmazottaknak – írja az Ellenpont.
Akár kétszeres adó a Tisza-adó miatt
A Tisza-adó jelentős terhet róna a nyugdíj mellett dolgozó idősekre. Míg az aktívkorú munkavállalóknak a háromkulcsos adórendszer 20–35 százalékos adóemelkedést jelentene, a nyugdíjasok esetében az arányok ennél is drasztikusabbak:
a 22 százalékos kulcs esetén 46 százalékos, a 33 százalékos kulcsnál akár 120 százalékos adóteher-növekedéssel kellene számolniuk. Ez azt jelenti, hogy arányaiban másfélszer, vagy akár kétszer annyi adót fizetnének a keresetük után, mint eddig.
Az intézkedés különösen súlyos lehet azoknak, akik az egészségügyben vagy az oktatásban dolgoznak: éves szinten több százezer, egyes esetekben akár milliós nettó keresetcsökkenést jelentene számukra. A Tisza-adó tehát nemcsak az aktív korúakat sújtja, hanem aránytalanul nagy terhet ró a nyugdíj mellett munkát vállaló idősekre is, akik így jelentősen kevesebb pénzt vihetnének haza.
