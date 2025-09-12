szeptember 12., péntek

Veszélyben a tinédzserek

Zombidrog: fiatalok ezreinek élete forog kockán

Címkék#zombi drog#fiatal#cigaretta#veszély

Egyre több fiatal élete kerül veszélybe az illegálisan beszerzett „spice” tartalmú elektromos cigaretták miatt. Az Egyesült Királyságban egyre terjednek az illegális vape-folyadékok, melyek a „zombidrogként” ismert keveréket tartalmaznak. A szakértők meghúzták a vészharangot.



A zombidrog rendkívül veszélyes (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az Egysült Királyságban egyre nagyobb veszélyt jelent az úgynevezett zombidrog: 

mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár 10 fontért (körülbelül 4500 forintért) kínálják a termékeket

írja az Origo a BBC riportja alapján. 

A,Child,Is,Holding,A,Plastic,Model,Resembling,An,E-cigarette,
Az elektromos cigarettákban levő zombidrog iskolások ezreinek életét fenyegeti (illusztráció)
Fotó: Sophon Nawit / Forrás: Shutterstock

A vizsgálatok kimutatták, hogy 

ezek közül sok tartalmazza a „zombidrogként” ismert spice-t. Ez a szintetikus szer sokkal erősebb a kannabisznál, és súlyos mellékhatásokat okozhat: légzési nehézségeket, rohamokat, hallucinációt és akár szívleállást.

A hírportál által idézett riportban megszólalnak az aggódó szülők is, akik arról számolnak be, hogy milyen súlyos hatással van a gyermekek egészségére a szer használata. 

A zombidrog használói gyorsan függővé válhatnak, elvonási tünetekkel küzdenek (például heves szívdobogás, hányás, erős szorongás), és gyakran kevés információjuk van arról, hogy mit fogyasztanak ténylegesen. 

A szakértők szerint fontos intézkedések lehetnek: 

  • a fiatalok tájékoztatása, az iskolák bevonása, 
  • a közösségi médiás fellépés erősítése a kábítószer-kereskedők profiljai ellen, 
  • és a szabályozás szigorítása a vape-folyadékok piacán. 

A cikk arra is kitér, hogy 

Magyarország területén is súlyos problémákat okoz, hogy a gyermekek egyre fiatalabban találkoznak a kábítószerrel, illetve egyre könnyebben is jutnak hozzá

– a drogterjesztők ellen indított országos hajtóvadászatról Horváth László számolt be részletesen az Origónak adott interjúban. 



