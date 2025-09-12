Zombidrog: fiatalok ezreinek élete forog kockán

Az Egysült Királyságban egyre nagyobb veszélyt jelent az úgynevezett zombidrog:

mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár 10 fontért (körülbelül 4500 forintért) kínálják a termékeket

– írja az Origo a BBC riportja alapján.

Az elektromos cigarettákban levő zombidrog iskolások ezreinek életét fenyegeti (illusztráció)

Fotó: Sophon Nawit / Forrás: Shutterstock

A vizsgálatok kimutatták, hogy

ezek közül sok tartalmazza a „zombidrogként” ismert spice-t. Ez a szintetikus szer sokkal erősebb a kannabisznál, és súlyos mellékhatásokat okozhat: légzési nehézségeket, rohamokat, hallucinációt és akár szívleállást.

A hírportál által idézett riportban megszólalnak az aggódó szülők is, akik arról számolnak be, hogy milyen súlyos hatással van a gyermekek egészségére a szer használata.