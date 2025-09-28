Trump elküldte a háborúpártiakat a búsba (videó)

Ha Ti európaiak azt mondjátok nekem, hogy ezt a háborút meg fogjátok tudni nyerni, akkor jó, zászló a kézbe, csináljátok. Ukrajna foglalja vissza az összes területét egészen Vlagyivosztokig, engem nem érdekel, engem hagyjatok békén. Én a fegyvereket a NATO-nak fogom adni, a NATO meg azt csinál a fegyverekkel, amit akar, nektek pedig sok szerencsét kívánok – így foglalta össze Donald Trump közösségi oldalas bejegyzését Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Ezt értelmezték úgy félre, mintha Donald Trump megdícsérte volna őket, és teljes mellszélességgel kiállt volna az ukránok mellett. Három napig tartott, amíg elsőként a lengyel miniszterelnöknek esett le a tantusz, hogy mi történt, akkor tette ki, hogy szembe kellene nézni a valósággal, mert az történt, hogy minket elküldtek a búsba – foglalta össze Koskovics Zoltán.

Az egész úgy néz ki, mint amikor valaki egy kocsmai verekedésből kisétál, de még kintről az ablakon beszól a bentieknek, hogy hajrá fiúk! – mondta Filep Dávid, a Kopasz, a Patrióta véleményvezére. Közben elfeledkezünk arról, hogy Donald Trump már jóval korábban megmondta, hogy lehet ezt folytatni, csak semmit nem fog Amerika ingyen csinálni. Innentől kezdve a számlát az európai adófizetők állják – hangsúlyozta.

Ha ez egy külföldi támadás volt, egy hibrid támadás a magyar politikai rendszer ellen, akkor egy fokkal rosszabb a helyzet – jegyezte meg az ellenzék alaptalan pedofil vádjaival kapcsolatban Koskovics Zoltán. Még nem tartunk ott, hogy ezt kijelenthessük, de megjelent a brit hírszerzés, az MI6, mint olyan intézmény, amelynek köze van egy kulcsfigurához, Káncz Csabához, aki tulajdonképpen elkezdte ezt a hergelést. Ő volt az, aki összekötötte politikusokkal ezt az undorító, ocsmány uszítást. Káncz Csaba éveken keresztül kapott pénzt egy olyan cégtől, amelyet az MI6 volt alkalmazottai alapítottak. A magát geopolitikai szakértőnek nevező Káncz azt állítja, hogy nem tudott arról, hogy a brit hírszerzés fedőszervéről van szó, bár korábban a budapesti brit követségen is dolgozott – emlékeztetett Koskovics.