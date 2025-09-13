Transznemű partnere volt Charlie Kirk merénylőjének

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki éppen férfi-nő átalakuláson ment keresztül – írja a The New York Post hatósági értesüléseire hivatkozva a Magyar Nemzet.

Tyler Robinson, Charlie Kirk feltételezett gyilkosa egy tévé képernyőjén az Egyesült Államokban

Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

Az illető, akinek kilétét még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, teljes mértékben együttműködik az FBI-jal a konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásban – közölték bennfentes források.

Az üzenetek, amelyeket a transznemű személy Robinsonnal váltott, segítették a szövetségi hatóságokat a gyilkossággal vádolt személy elfogásában.