Történelmi megszorítócsomagot hozna a Tisza-kormány

A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből,

akár a GDP 6 százalékát meghaladó megszorítócsomag várna Magyarországra, ha Magyar Péterék nyernék a jövő évi választásokat

– írta a Mandiner. A portál összeállításából kiderül, noha a Tisza Párt elnöke tagadja, hogy jelentős adóemelést terveznek, a közelmúltban kiszivárgott dokumentum – amely szerint 22 és 33 százalékos szja-kulcsokat vezetne be már 416 ezer forintos keresettől – világosan fogalmaz:

a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése mellett felülvizsgálnák és megszüntetnék az adókedvezményeket is.

Felidézték, Magyar Péter tagadja, hogy a kiszivárgott tervezet a Tisza Párt valódi terve lenne, ők valójában az „adócsökkentés kormánya” lennének. Ennek nyomán adójóváírással csökkentené a változatlanul 15 százalékos szja-t, a levonás 20 ezer forinttal kevesebb lenne a minimálbért keresőknek, mint jelenleg. Ígérete szerint bruttó 625 ezer forintos keresetig járna az adójóváírás, sávosan, vagyis 500 ezer forint felett havonta legfeljebb 5-10 ezer forinttal vonnának le kevesebbet a fizetésükből az érintetteknek.

A Mandiner viszont felhívja a figyelmet arra, hogy, a látszólag

kisebb elvonás ugyanakkor meg sem közelíti azt a több százezer forintos nettó fizetéscsökkenést, amellyel egy többgyermekes szülő nézne szembe a magasabb adókulcsok bevezetésével és az adókedvezmények megszüntetésével.

Magyar bejelentése szerint az szja alsó kulcsa a minimálbér összegéig 9 százalék lenne, így havi 20 ezer forinttal nőne az alacsony keresetűek nettó bére. A Gyurcsány-Bajnai kormányok időszakából jól ismert adójóváírás ugyanakkor nem valódi adócsökkentés, ráadásul a Tisza Szigetek köreiben rendre felbukkanó baloldali szakértők és a Tisza Párt szimpatizánsai is többkulcsos adórendszert szeretnének.

Magyar Péter pártja ezeket a megszorításokat hajtaná végre, töredékét kapnák vissza az emberek. (Grafika: Mandiner)

Nem véletlen – írta a Mandiner–, hogy Magyar Péterék többkulcsos adórendszerben gondolkoznak, mivel

a támogatóik és a párt körüli szakértők körében alapvető a progresszív adózás, mivel a baloldal szerint egyedül ez a társadalmilag igazságos adózás.

Így Brüsszel is az adórendszer átalakítását javasolja. Sőt, az Európai Unió Magyarország számára készült – elvben nem kötelező, de elvárt – ajánlásai feltűnően hasonlítanak Magyar Péter ígéreteire és a korábbi baloldali választási programokra. Emellett az Európai Bizottság és a Tanács nyilvános dokumentumai – valamint a Tisza EP-képviselőinek lojalitása az uniós intézményekhez és az Európai Néppárthoz – mind arra utalnak, hogy

Magyar Péterék Brüsszel elvárásait teljesítenék, ha nyernének 2026-ban.

Ezek az ajánlásként megfogalmazott, a magyar kormányon időről időre számon kért elvárások pedig könnyedén számszerűsíthetők.

A megszorítások minden magyar háztartásnak évi 1,5 millió forint bevételkiesést okoznának.

A családi adórendszer miatt a legsúlyosabban a többgyermekeseket és a fiatalokat érintenék, de a most kedvezményre nem jogosultak sem járnának jobban.