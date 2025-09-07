Kampányt indított a Tisza-adóról a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról – adta hírül a Magyar Nemzet.

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala

A kampány céljával kapcsolatosan úgy fogalmaztak:

Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, ezért fontos, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

A Tisza brutális adóemelést tervez, 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, ezzel már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek.