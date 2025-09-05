Megfelel az elvárásoknak 2 órája

Brüsszelt szolgálná ki Magyar Péter a Tisza-adóval (videó)

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának delegációvezetője a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy „a kiszivárgott Tisza-adó tökéletesen megfelel a brüsszeli elvárásoknak”. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára arra emlékeztetett a Facebook-oldalán, hogy Magyar Péter adószakértőjének, a milliárdos Dálnoki Áronnak nem fáj a többkulcsos szja-emelés.

Magyar Péter és Dálnoki Áron, a Tisza-adó megalkotója Forrás: Magyara Nemzet

A Tisza Párt, élén a budai zsúrpubival brutális adóemelésre készül. A kiszivárgott Tisza-adó tökéletesen megfelel a brüsszeli elvárásoknak. Nem kérdés: Magyar Péter a durva adóemelésben, az adókedvezmények megszüntetésében is Brüsszel alázatos szolgája – jelezte a Facebook-videójában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Rétvári Bence: Magyar Péter egy budai milliárdosra, Dálnoki Áronra bízta a Tisza Párt adópolitikájának kialakítását Az államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben úgy fogalmazott a Tisza-adóval kapcsolatosan, hogy „ezek után nincs mit csodálkozni, hogy többkulcsos szja-emelésre készülnek. Egy milliárdosnak nem fáj, a középosztálynak annál inkább.” A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párttól fényévnyi távolságra van, hogy valaki nap mint nap dolgozik, gyereket nevel, ezért fontos az alacsony jövedelemadó és a családi adókedvezmény. Ezek nekik csak szavak, amikkel könnyedén dobálóznak egymás között. De a dolgozó embereknél, családfenntartóknál ennek súlya van, a mindennapokat meghatározó súlya – tette hozzá. A kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy a Tisza Párt luxus közgazdásza, Dálnoki Áron családja 74 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. Ő maga milliárdos és budai villában él.

De a Tiszában azt találta ki, hogy a középosztály és a dolgozó emberek fizessenek több adót! Magyar Péter ezt el akarta titkolni – de lebuktak, kikotyogták az okoskodó »agyhalottak«! – fogalmazott Rétvári, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szemlézte.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!