Szijjártó Péter: magyar konzulátus nyílt Oszakában

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a diplomáciai képviselet megnyitóján hangsúlyozta, hogy a világ blokkokra osztása káros, a konnektivitás és a kölcsönös tiszteletre alapuló globális együttműködés pedig hasznos, még ha ez egy bántóan leegyszerűsítő kijelentés is.

Leszögezte, hogy napjainkban igen fontos ezt tudatosítani, ugyanis az emberiség újra a veszélyek és a háborúk korába lépett, ez a legfeszültebb időszak a második világháború óta.

Van kihívás tehát bőven, és ezekre a kihívásokra többfajta választ is lehet adni. Lehet adni azt a választ, hogy akkor szakítsuk meg a kapcsolatokat. Lehet adni azt a választ, hogy az évtizedeken át jól működő, jól bejáratott szállítási és energiaútvonalakat vágjuk el, alkalmazzunk egymással szemben szankciókat

– mondta.

Mi egy másik utat javaslunk. Tapasztalati alapon javaslunk másik utat, mivel amikor legutóbb a világot blokkokra osztották, azzal nagyon rosszul jártunk. Mi azt gondoljuk, hogy a világ jelenlegi problémáira a diplomácia és a párbeszéd jelenti a megoldást. Az jelentené a megoldást, ha a nemzetközi politika is visszatérne a kölcsönös tisztelet talajára

– folytatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy

Magyarország és Japán együttműködése mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, s az Oszakai Világkiállítás egy kiváló alkalmat jelent a kapcsolatok megerősítésére, és arra, hogy ennek kézzelfogható jelenként hazánk a közép-európai országok között elsőként konzulátust nyisson a városban.

Ezután arra is emlékeztetett, hogy előző napi tokiói tárgyalásai során egyetértésre jutottak abban, hogy az együttműködés fejlesztésére van szükség, ez viszont nehezen képzelhető el a Kanszai régió és Japán nyugati része nélkül.