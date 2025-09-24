Szijjártó Péter az ukrajnai háborúról és a kétoldalú együttműködésről egyeztetett Szergej Lavrovval + videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy a legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést.

„Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már három és fél éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne" - hangsúlyozta.

„A miniszter úr elmondta, hogy éppen most egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, ami szerintem a lehető legjobb hír, amit kaphattunk, ugyanis amíg zajlanak az amerikai-orosz legmagasabb szintű tanácskozások, addig bízhatunk abban, hogy béke lesz, és bízhatunk abban, hogy el lehet kerülni a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis a harmadik világháborúnak a kitörését"

- folytatta.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén, márpedig földrajzi és fizikai okok miatt Magyarország ellátása nem garantálható orosz kőolaj és földgáz nélkül jelenleg.

„Ez nem politikai, ez nem ideológiai kérdés, hanem egyszerű földrajzi, fizikai kérdés"

- vélekedett. Majd tudatta, hogy a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.

„Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt" - mondta.