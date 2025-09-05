szeptember 5., péntek

Putyin elárulta, mikor lehet szerinte béke

Címkék#békeegyezmény#Vlagyimir Putyin#Volodimir Zelenszkij#háború

Az orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres és találkozót szeretne összehozni közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de Putyin ennek nem látja értelmét.

MW
Putyin elárulta, mikor lehet szerinte béke

Forrás: AFP

Fotó: Maxim Shemetov

A háború befejezésére irányuló békeegyezmény „gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, akit a Newsweek idézett.

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres, többek között találkozót szeretne létrehozni vele és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja a Magyar Nemzet. Putyin közölte: „nem látom ennek értelmét”.

Miért? Mert gyakorlatilag lehetetlen lesz megállapodásra jutni az ukrán féllel a kulcsfontosságú kérdésekben, még akkor is, ha lenne politikai akarat – amit kétlek

– mondta az orosz elnök, hozzátéve:

Vannak technikai nehézségek is.

Arról, hogy Putyin mire utalt konkrétan, ide kattintva olvashat bővebben.

