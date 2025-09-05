Feltételek 48 perce

Putyin elárulta, mikor lehet szerinte béke

Az orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres és találkozót szeretne összehozni közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de Putyin ennek nem látja értelmét.

Forrás: AFP Fotó: Maxim Shemetov

A háború befejezésére irányuló békeegyezmény „gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, akit a Newsweek idézett. Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres, többek között találkozót szeretne létrehozni vele és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja a Magyar Nemzet. Putyin közölte: „nem látom ennek értelmét”. Miért? Mert gyakorlatilag lehetetlen lesz megállapodásra jutni az ukrán féllel a kulcsfontosságú kérdésekben, még akkor is, ha lenne politikai akarat – amit kétlek – mondta az orosz elnök, hozzátéve: Vannak technikai nehézségek is. 🇷🇺 BREAKING: “Practically impossible for Russia to reach a deal with Ukraine on key issues,” says Putin. pic.twitter.com/F7v4jttKlb — Defence Index (@Defence_Index) September 5, 2025 Arról, hogy Putyin mire utalt konkrétan, ide kattintva olvashat bővebben.

