Orosz drónokat lőttek le lengyel területen

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt – írja a Magyar Nemzet. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás.

Akcióban a lengyel légierő

A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során.

Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.

A lakosságot óvatosságra intették.

A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon

– írta a Politico.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük.

Lengyelország folyamatos kapcsolatban áll a NATO-val

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.

A miniszterelnök a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral, és rendkívüli kabinetülést tart a lengyel kormány reggel 8 órakor.

Az ülés előtt Donald Tusk lengyel miniszterelnök konzultál a védelemért és biztonságért felelős kulcsfontosságú miniszterekkel

– közölte a kormány. A hadsereg legfrissebb közleményében azt közölte, hogy a lengyel és szövetséges megfigyelő szolgálatok „körülbelül egy tucat” objektumot követtek nyomon, és elrendelték a kockázatot jelentőnek ítéltek lelövését.