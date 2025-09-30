szeptember 30., kedd

szeptember 30., kedd

Nincs kétség

1 órája

Orbán Viktor: a bíróság szerint is átver a Tisza!

Címkék#Tisza#Fővárosi Törvényszék#bosszúlista#Magyar Péter

A miniszterelnök kemény üzenetet küldött a közösségi oldalán Magyar Péter pártjának. „Rájuk fér már a hideg zuhany” – jelezte Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: a bíróság szerint is átver a Tisza!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. 

A kormányfő jelezte, hogy a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára. 

Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.

– hívta fel a figyelmet. 

De lássuk mit vétettek a bírák! Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!

– írta, felidézve, hogy Magyar Péter beperelte az Indexet. 

Erre a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette. Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal

– fogalmazott a miniszterelnök. 

„Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban”

 –zárta bejegyzését Orbán Viktor. 

