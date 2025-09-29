szeptember 29., hétfő

Számvetés

1 órája

Orbán Viktor Szent Mihály napján a számadásról osztotta meg gondolatait

Címkék#Szent Mihály#Orbán Viktor#kormány#család

A miniszterelnök közösségi oldalán Szent Mihály napja alkalmából arra emlékeztetett, hogy a kormány a magyar családok életének jobbá tételével foglalkozott nyáron, míg az ellenzék adóemelésekre készül, és az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányába kezdett.

MW
Orbán Viktor Szent Mihály napján a számadásról osztotta meg gondolatait

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában. 

Orbán Viktor emlékeztett: 

Adómentes lett a csed és a gyed, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük.

„Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – tette hozzá a miniszterelnök. 

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

 

 

